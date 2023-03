Il ladro in moto che da un mese terrorizza la Brianza

L'ultimo colpo lo ha messo a segno proprio nei giorni scorsi quando, con l'inganno, ha invitato una automobilista a fermarsi per constatare il presunto danno che avrebbe arrecato al suo specchietto. Poi, giusto il tempo di convincerla a dargli i soldi e a farla scendere dall'auto che con fare lesto le ha rubato la borsa che aveva lasciato in macchina.

A raccontare il fatto a MonzaToday è la stessa vittima. "Stavo percorrendo via del Gerbino, in direzione Misinto, quando improvvisamente ho sentito un botto. Mi sono fermata e ho notato a bordo strada un motociclista che mi indicava che il suo specchietto era stato danneggiato". La donna viene invitata ad accostarsi nello spiazzo e poi a scendere dall'auto. "Inizialmente gli avevo chiesto il numero di telefono per accordarci per il pagamento del danno. Mi ha spiegato che lo specchietto costava circa 130 euro e che lui abitava fuori regione". L’uomo ha usato la sua abilità nel mettere in confusione la sua vittima: prima le ha chiesto i soldi, poi ha guardato la donna mentre li toglieva dalla borsa, poi le ha ricordato che gli aveva chiesto il numero di telefono e la donna scesa dall'auto non ha avuto neppure il tempo di capire quello che sta succedendo. "Ha afferrato la borsetta ed è scappato", ha aggiunto.

La vittima ha subito chiamato i carabinieri che, giunti sul posto, hanno raccolto la sua testimonianza. "Sono stati molto solleciti e solerti - conclude -. Purtroppo ho scoperto di non essere l'unica vittima del motociclista che da oltre un mese avrebbe già messo a segno diversi colpi in zona usando sempre la stessa tecnica: un falso tamponamento, l'invito ad accostare, a scendere dall'auto e poi il furto. Lancio un appello agli automobilisti: se vi capita quando è successo a me rimanete in macchina e chiamate subito il 112".