L'uomo in bici che aspettava le donne fuori dal supermercato per derubarle

Due scippi in pochi minuti, mentre i carabinieri erano già sulle sue tracce. A Cesano Maderno i militari della compagnia di Desio hanno arrestato un ragazzo di 23 anni, "scippatore" seriale che sabato mattina aveva preso di mira le clienti uscite da un supermercato della città.

Due scippi in pochi minuti

A far intervenire vicino al negozio i carabinieri è stata una chiamata giunta alla centrale operativa. Dall'altra parte del telefono c'era una anziana donna che ha raccontato di essere appena stata avvicinata da un ragazzo in bicicletta che aveva porvato a strapparle la borsetta. La vittima però non ha desistito e ha trattenuto la borsa con forza, facendo scappare il malvivente. Ai carabinieri giunti in pochi istanti sul posto, la signora ha raccontato quanto avvenuto e ha fornito indicazioni per rintracciare il fuggitivo, tra cui le caratteristiche della bici, l'aspetto fisico e l'abbigliamento indossato.

E il ragazzo è stato rintracciato poco più in là, proprio mentre già era tornato in azione. Dopo qualche minuto infatti il 23enne ci ha riprovato: anche in questo caso ha avvicinato una donna sola vicino al supermercato. In quest'occasione, allo strappo della borsetta, la signora è caduta a terra senza fortunatamente riportare gravi ferite.

L'arresto

Il ragazzo è stato rintracciato poco dopo grazie alla descrizione fornita dalle vittime. Nel frattempo il 23enne si era disfatto della bici "bianca" usata per gli scippi perchè si era danneggiata nell'ultimo colpo. E per fuggire ne aveva appena rubata un'altra, portandola via da un cortile di un'abitazione nelle vicinanze. Fermato dai carabinieri, è stato arrestato. Addosso aveva ancora il cellulare e i soldi - 88 euro - che erano all’interno della borsa dell’anziana vittima. Dovrà rispondere dell’accusa di furto con strappo e ora si trova in carcere.