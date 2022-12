Lampade non a norma in un negozio in Brianza: maxi sequestro

Oltre 200 tra lampade e pedane vibranti non a norma sequestrate dalla polizia provinciale in un negozio brianzolo. Il controllo è avvenuto nel pomeriggio di martedì 27 dicembre all’interno di un punto vendita di Verano Brianza nell’ambito di un servizio predisposto dagli agenti per le verifiche relative alla vendita del materiale pirotecnico e alla tutela del consumatore. Durante l’ispezione gli operanti hanno riscontrato che alcuni articoli in vendita non rispettavano le direttive comunitarie e nazionali in tema di requisiti essenziali di sicurezza (marcatura CE).

E si è accertato che 200 lampade da tavolo in metallo di una nota catena di illuminazione e una pedana vibrante presentavano un marchio CE contraffatto mentre altre 22 pedane vibranti risultavano totalmente prive della marcatura CE. Per la merce non a norma è scattato il sequestro con una sanzione amministrativa pari a 1.150 euro ai sensi dell'art. 14, comma 6 del D.lgs. del 19 maggio 2016, n. 86. È stata inoltre trasmessa apposita segnalazione nei confronti del titolare deferito all’Autorità Giudiziaria per ipotesi di reato di cui agli artt. 515 c.p. per frode in commercio.

“Si rammenta che le marcature originali forniscono importanti garanzie per il consumatore in merito alla sicurezza dei dispositivi elettrici interni, evitando che vengano messi in circolazione oggetti a rischio di corto circuito e incendio” specificano dalla polizia provinciale di Monza e Brianza, commentando l’esito dell’attività.