Il volto di undici dipendenti delle Poste della Brianza sulla grande bandiera per sostenere la Nazionale

Undici dipendenti di Poste Italiane che lavorano nella provincia di Monza e Brianza protagonisti sulla bandiera da record delle Poste. Lo stendardo, firmata Poste Italiane, è composta da oltre 1.200 volti di dipendenti dell’azienda e copre una superficie totale di 900 metri quadrati dell'edificio che ospita la sede centrale delle Poste a Roma, nel quartiere dell'Eur.

Tra le tante foto inviate dai colleghi di tutta Italia anche quella di undici dipendenti della provincia di Monza e Brianza che hanno deciso, alle soglie dei Quarti di Finale di unirsi al tifo per la nazionale italiana per la prima volta insieme, in un unico tricolore.

Si tratta di Andrea Giordani (responsabile Commerciale privati di Monza), Milena Granieri (venditrice di Monza), Claudio Manno (specialista immobiliare a Monza), Angelo Maccarone (direttore dell’ufficio postale di Desio), Nicoletta del Vecchio (operatrice di sportello ufficio postale di Desio), Caterina Arcidiacono (operatrice di sportello a Caponago), Chiara Mostacci (operatrice di sportello all'ufficio postale di Renate), Alex Ferragina (account a Villasanta), Angelo Fusco (addetto alle lavorazioni interne a Seveso), Salvatore Petralia (addetto alla produzione a Limbiate), e Alessandro Rossetti (addetto alla produzione Sda Corriere Espresso).

La maxi-bandiera riporta il volto di migliaia di dipendenti dell’azienda che hanno partecipato all’iniziativa #Posteitaliani, inviando la propria foto e "mettendoci la faccia" per incoraggiare i ragazzi di mister Roberto Mancini in vista dei quarti di finale contro il Belgio che si giocheranno venerdì 2 luglio a Monaco di Baviera.

Poste Italiane è partner della Nazionale di calcio come Top Sponsor al fianco della Federazione Italiana Giuoco Calcio sostenendo il progetto di rinnovamento che la FIGC porta avanti da tempo e condividendo lo stesso rispetto per i valori sportivi, il radicato e profondo rapporto con il Paese e la capacità di fare squadra per raggiungere i traguardi più impegnativi.