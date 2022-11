Il comune brianzolo che ha scelto di non accendere le luci per il Natale

Lentate rinuncia alle lucine di Natale e punta sugli alberi nelle principali piazza del capoluogo e delle frazioni cittadine. L'annuncio ufficiale a pochi giorni dal primo dicembre. "In questi anni non abbiamo mai nascosto il nostro piacere nel rendere più bella e luminosa la città per le feste di fine anno. A settembre, però, riflettendo sull’attuale situazione economica e sociale di grande incertezza, sopratutto in campo energetico, ho proposto alla Giunta comunale di adottare un atto che ritengo responsabile" ha spiegato il sindaco Laura Ferrari in un videomessaggio su Facebook.

Le iniziative per il Natale 2022

"Così, abbiamo deciso di limitare le decorazioni natalizie a cinque alberi (veri, alti circa 5 metri addobbati con luci a led), rinunciando a proiettori, luminarie, pista di pattinaggio). La somma che sarà risparmiata (rispetto allo scorso anno) sommata al ricavato di una cena di beneficienza organizzata per il 13 dicembre, rappresenterà l’importo che metteremo a disposizione, in un bando, per il pagamento delle utenze delle persone colpite dalla crisi. Sono consapevole che possa essere una scelta non esente da critiche ma amministrare significa decidere. Con logica e rimanendo coerenti alle proprie idee e sentimenti" ha poi concluso il primo cittadino di Lentate sul Seveso.