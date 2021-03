Lentate sul Seveso, mette la mano sotto un macchinario e perde quattro dita

L'infortunio sul lavoro è avvenuto venerdì pomeriggio. Il titolare, un uomo di 65 anni, è stato accompagnato in codice rosso in ospedale al San Gerardo di Monza

Grave incidente sul lavoro venerdì pomeriggio a Lentate sul Seveso. Un uomo di sessantacinque anni, titolare dell'attività, è rimasto coinvolto in un infortunio mentre lavorava a un macchinario all'interno del capannone.

L'uomo, per cause da accertare, avrebbe messo la mano all'interno di una macchina piegatrice-accoppiatrice, perdendo quattro dita della mano sinistra. La chiamata di emergenza è scattata pochi minuti dopo le 15 e presso la sede della Lombarda Filtri di via Italia sono giunte due ambulanze dell'Azienda Regionale Emergenza e Urgenza in codice rosso insieme alla polizia locale e ai tecnici di Ats. In corso di accertamento la dinamica dell'infortunio.

L'uomo è stato accompagnato in codice rosso in ospedale al San Gerardo di Monza.