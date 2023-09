"Dammi 100 euro o devasto il ristorante", minaccia la ex: arrestato

"Dammi 100 euro o ti devasto il ristorante". È stato arrestato con l'accusa di stalking ed estorsione dai carabinieri di Monza un 40enne brianzolo che per mesi avrebbe perseguitato l'ex fidanzata, titolare di un locale a Lesmo.

I fatti si sono svolti nei giorni scorsi, quando l'uomo, già noto alle forze dell'ordine, in tarda serata avrebbe contattato telefonicamente l'ex compagna, titolare di un ristorante a Lesmo, pretendendo la consegna di 100 euro. E minacciandola, in caso di rifiuto, di danneggiarle il locale alla presenza dei clienti.

Quest'ultima, intimorita perché - secondo quanto ha poi riferito - da mesi costretta a cedere ai soprusi dell'uomo, ha dunque deciso di chiedere aiuto ai carabinieri. I quali hanno pertanto raggiunto il ristorante e, dopo aver osservato le mosse del 40enne, lo hanno bloccato poco dopo. Proprio mentre si apprestava a "riscuotere" la somma.

Per il 40enne sono dunque scattate le manette e, su richiesta della procura di Monza, il gip ha deciso per la custodia cautelare in carcere fino alla sentenza definitiva.