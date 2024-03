In cattedra la polizia locale, gli agenti della polizia penitenziaria e i cani-antidroga. A Meda gli studenti della scuola superiore don Milani hanno preso parte a una lezione speciale, sul tema delle sostanze stupefacenti con la collaborazione della polizia penitenziaria che con le proprie unità cinofile ha simulato tre scenari atti alla ricerca di droga.

Davanti ai ragazzi ha parlato anche un relatore un professionista che ha illustrato agli studenti gli effetti negativi per la salute di coloro che fanno uso delle sostanze stupefacenti. "L’incontro - organizzato dalla polizia locale di Meda - ha dato la possibilità inoltre di ringraziare la polizia penitenziaria per un intervento effettuato qualche anno fa in soccorso di alcuni medesi che nell'effettuare un pellegrinaggio erano rimasti coinvolti un in pauroso incidente stradale in ambito autostradale".