Carabinieri in cattedra. E Studenti a "scuola di legalità".

I rappresentanti dell’Arma, come ogni anno, si sono recati presso gli istituti scolastici secondari, di primo e secondo grado, del Vimercatese per parlare ai giovani alunni di sicurezza informatica, bullismo, dipendenze droga ed alcool, cyberbullismo, stalking. Il concetto di legalità come “rispetto” degli altri, dell’ambiente e delle regole, sentimento basilare insieme all’educazione per il vivere comune tra cittadini coscienziosamente onesti. Già coinvolte circa 90 classi con incontri singoli di 1 ora e mezza ciascuno, circa 1800 studenti seduti tra i banchi (di cui 1000 delle Scuole medie e 800 degli istituti di istruzione superiore): questi i numeri dell'imponente progetto di educazione alla legalità e prevenzione messo in campo dall'Arma di Vimercate.

Fino a oggi il comandante della compagnia carabinieri di Vimercate, il maggiore Mario Amengoni, ha incontrato i ragazzi dell'Istituto Comprensivo “Montessori” di Sulbiate e Ronco Briantino; Istituto Comprensivo di Bernareggio; Istituto Comprensivo “Ada Negri” di Cavenago di Brianza e Caponago; Istituto Comprensivo “A. Manzoni” di Vimercate; Istituto Comprensivo “Bellusco Mezzago”; Istituto Comprensivo “Don Milani” di Vimercate; Istituto Comprensivo “Enzo Bontempi” di Agrate Brianza, Istituto Comprensivo A. Manzoni di Ornago e Burago di Molgora e gli Istituti di Istruzione Superiore Statali di Vimercate - Liceo “A. Banfi”; “E. Vanoni” “A.Einstein” e “E. Floriani”, accompagnato dai comandanti delle stazioni di Vimercate, Agrate Brianza, Bellusco, Bernareggio e Concorezzo.

Sui banchi anche prof e genitori

La formazione non ha interessato solo gli studenti, ma anche docenti e genitori, che sono stati grandi protagonisti di questo percorso di educazione civica grazie ad un incontro serale docenti e genitori tenutosi presso l'I.C. “Bontempi” di Agrate Brianza. Il calendario di incontri proseguirà nei mesi di aprile e maggio.