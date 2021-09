Lezione gratuita di autodifesa istintiva con il fondatore dei City Angels

A scuola di autodifesa istintiva con il fondatore dei City Angels. Appuntamento domenica 26 settembre a Monza in piazza Trento e Trieste dove, dalle 17.30 alle 19, Mario Furlan terrà una lezione gratuita di autodifesa istintiva.

L’autodifesa istintiva, o Wilding, è una nuova forma di difesa personale semplice, veloce e collaudata che nasce dall’esperienza di Furlan, fondatore dei City Angels e che da oltre vent’anni è sulla strada, anche in situazioni particolarmente delicate, per stare al fianco delle persone che vivono ai margini della società.

“Il Wilding - come si legge sito - è stato concepito per essere una perfetta forma di difesa personale per tutti. Con il tempo è emerso che si presta particolarmente come difesa personale femminile. Questo non esclude che esso si riveli perfetto anche per gli uomini, come testimoniato da chi lo ha provato. Il Wilding estrapola infatti il meglio dalle arti marziali e dalle varie scuole di autodifesa. Ed è basato sull’istinto, sulla semplicità, su principi anziché tecniche. Perché le tecniche si dimenticano, mentre i principi restano. Il Wilding aiuta anche ad acquisire sicurezza e a rafforzare l’autostima.

Per partecipare inviare un’email a info@wildingdefense.com.