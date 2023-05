A lezione di legalità, per i bimbi dell'asilo e delle scuole di Cesano una giornata con carabinieri e polizia

Una lezione "speciale", con carabinieri e poliziotti e agenti speciali a quattro zampe per parlare ai più piccoli di legalità. I militari del comando provinciale di Monza e Brianza in occasione della ricorrenza della Giornata Nazionale per la Legalità hanno aderito e partecipato all’iniziativa dell’amministrazione comunale di Cesano Maderno presso gli spazi aperti del Palazzo “Arese Borromeo” e del parco.

Una giornata dedicata alle prevenzione e alla sicurezza che ha portato i più piccoli a contatto con il personale in divisa e i mezzi di servizio e di emergenza. L’evento è stato dedicato agli alunni delle scuole dell’infanzia e primarie entusiasti di poter toccare e salire a bordo dei mezzi di emergenza che solitamente vedono solo sfrecciare sulla strada, per avvicinarli al lavoro svolto dagli uomini e donne in uniforme e poterli cosi sensibilizzare ai temi della legalità.

Per l’occasione, la Tenenza Carabinieri cittadina, oltre ad alcuni veicoli storici dell’Arma dei Carabinieri, messi a disposizione “Gruppo automoto storiche dell'Arma Pastrengo” di Cantù, ha schierato una delle potenti “Giulia Alfa Romeo Turbo” di recente assegnazione ai Nuclei Radiomobili e due veloci motociclette “Ducati Multistrada 1200 S”. Nello stand Carabinieri allestito anche con la partecipazione di personale della locale “Associazione Nazionale Carabinieri in congedo”, i piccoli hanno ricevuto dei gadget dell’Arma e sono stati intrattenuti con interessanti attività tecniche da personale della Sezione Rilievi Scientifici. Infine, a impreziosire ulteriormente la già emozionante giornata, ci hanno pensato i Carabinieri a quattro zampe Kevin e Quera, del Nucleo Cinofili dei Carabinieri di Casatenovo, che hanno divertito i bambini esibendosi nelle loro specifiche attività di cani antidroga e di polizia.