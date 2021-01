In 10 a pranzo nel giardino e clienti nel bar senza mascherina: multe a Limbiate

In una settimana gli agenti della polizia locale hanno effettuato 223 controlli e disposto la chiusura di un bar e di un parrucchiere. Diverse le sanzioni per assembramenti

Il pranzo in dieci di sabato all'interno di un terreno in una proprietà privata, i clienti (assembrati) dentro un bar senza mascherina e le violazioni alle norme relative al contenimento dell'epidemia da covid-19 anche nel salone di un parrucchiere. Settimana di controlli intensa per la polizia locale di Limbiate che tra il 18 e il 24 gennaio ha effettuato 34 ispezioni presso negozi e locali e controllato 223 persone.

In una sola settimana sono stati chiusi per sospensione dell'attività un bar in località Villaggio Giovi (via Trieste) e l'attività di parrucchiere di viale Dei Mille: in entrambi i casi gli avventori erano senza mascherina e, per quanto riguarda il bar, è stato rilevato anche l'assembramento dei clienti all'interno.

Sabato poi gli agenti sono intervenuti all'interno di un terreno privato dove era in corso un pranzo "allargato" con un assembramento di dieci persone che - secondo quanto reso noto dal comando - erano "intente a pranzare insieme senza distanziamento né dispositivi di protezione individuale".

Sempre sabato poi in zona centro sono stati accertati due assembramenti distinti, che hanno portato alla contestazione di otto violazioni. Nel corso della settimana poi durante le attività di controllo e sensibilizzazione per il rispetto della normativa covid sono stati multati cittadini sorpresi in strada senza mascherina.