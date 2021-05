Lavoratori della Rsd senza stipendio: i sindacati annunciano la mobilitazione

L’Asst Brianza non paga la cooperativa che gestisce la Rsd (Residenza sanitaria disabili) di Limbiate e i lavoratori da marzo sono senza stipendio.

La denuncia arriva dalla Cgil: la struttura che ospita persone con disabilità molto gravi dall’inizio del 2021, in seguito alla riorganizzazione territoriale della sanità, è passata dall’Asst Monza alla Asst Brianza.

Da quel momento, secondo il racconto del sindacato, le cooperative appaltatrici non avrebbero più ricevuto le liquidazioni delle fatture emesse, dovendo anticipare di tasca propria gli stipendi. Risorse che, però, si sono esaurite e ad oggi ci sono ancora lavoratori che sono senza stipendio da due mesi. Ma nel frattempo i dipendenti continuano a garantire il loro servizio.

“Incredibili lungaggini nelle procedure burocratiche di passaggio di competenze che ricadono tutte sulle spalle dei lavoratori, che continuano a prestare con dedizione e grande responsabilità la loro attività a un’utenza che si trova in condizioni di estrema fragilità, garantendo i servizi dell’Asst, che da parte sua non dà alcun riscontro né fornisce alcuna spiegazione o chiarimento alle nostre ripetute segnalazioni – denunciano Tania Goldonetto e Matteo Villa della Cgil, e Michela Loberto di Fiscat Cisl -. A questo quadro già critico si aggiunge il completo silenzio del committente anche rispetto al destino dei dipendenti di una delle tre cooperative che hanno in gestione l’appalto della Rsd che ci risulta in liquidazione: ad oggi nessuno sa quale sarà il futuro di quei lavoratori, chi sarà il loro datore di lavoro, né tantomeno come potranno ricevere gli stipendi arretrati e i futuri, visto che i conti della cooperativa sarebbero pignorati”.

Il sindaco annuncia: “Se dall’Asst Brianza non avremo risposte siamo pronti alla mobilitazione”.

Siamo in attesa di ricevere aggiornamenti dalla Asst Brianza in merito a questa vicenda.