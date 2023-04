Il rapinatore con la barba finta che ruba 12mila euro nella sala giochi

Quando è entrato nella sala giochi di corso Milano a Limbiate c'era solo una dipendente. Si è diretto verso la donna intimandole di consegnarle l'incasso (pari a circa 12mila euro) e fingendo di avere una pistola. Poi si è allontanato pensando di far perdere le sue tracce. Probabilmente pensava che gli investigatori non sarebbero risaliti facilmente a lui: per quel colpo, infatti, aveva indossato una barba finta, occhiali da sole e una sciarpa.

Ma i carabinieri hanno trovato in fretta il presunto rapinatore, rintracciato e arrestato nella casa della compagna. L'uomo, già noto alle forze dell'ordine, ha 35 anni. Nonostante avesse cercato di celare la sua identità, la donna è stata però in grado di fornire ai carabinieri un accurato identikit del rapinatore. Anche grazie ai filmati registrati dagli impianti di videosorveglianza presenti sul posto, i militari sono giunti fino all’abitazione della compagna del 35enne a Senago.

Quando i militari sono entrati in casa l'uomo si trovava nell'appartamento e la refurtiva era nella camera da letto. L'uomo è stato poi trasferito nel carcere di Milano.