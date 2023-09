Maxi incidente in Brianza: al lavoro i vigili del fuoco

Un grande lavoro per i vigili del fuoco per un maxi incidente a Lissone che ha visto coinvolte diverse auto. Le squadre del Comando di Monza e Brianza dei vigili del fuoco sono infatti state chiamate a intervenire in via Alberto da Giussano, poco dopo le ore 4 di oggi, 9 settembre 2023, per un incidente stradale che ha visto coinvolta una vettura finita contro a altre parcheggiate a lato strada.

Sul posto per soccorrere le persone coinvolte e per il ripristino delle condizioni di sicurezza è intervenuta la squadra di Lissone.

Sono in corso gli accertamenti per chiarire le dinamiche del sinistro.