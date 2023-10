Incidente nella notte, 24enne si ribalta con l'auto

È uscito "miracolosamente" illeso dall'abitacolo il ragazzo di 24 anni che nella notte del 22 ottobre si è ribaltato con la sua auto in via Machiavelli a Lissone.

Erano circa le 2 del mattino quando sono stati lanciati i soccorsi. Sul posto per soccorrere il ragazzo sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Lissone con l'aps (autopompa serbatoio) e il carro fiamma. Con i pompieri sono sopraggiunti anche un'ambulanza i carabinieri di Desio, che hanno proceduto con i rilievi del caso per chiarire le cause del sinistro.

Per il ragazzo alla guida dell'auto ribaltata, fortunatamente, non ci sono state gravi conseguenze.