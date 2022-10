Lite in strada, botte a Monza per una birra

Due ambulanze del 118 e i carabinieri sono intervenuti a Monza nella serata di domenica 23 ottobre per una violenta lite. I militari dell'Arma sono arrivati in via Ghilini poco dopo mezzanotte insieme ai mezzi di emergenza inviati dall'Azienda Regionale Emergenza e Urgenza che erano impegnati a medicare due uomini.

Si tratta di un ragazzo di 25 anni e di un uomo di 35, entrambi cittadini stranieri. I due, secondo quanto al momento ricostruito, sarebbero venuti alle mani in strada dopo un diverbio sorto per futili motivi. E il motivo del contendere sembra essere stato una birra.

In seguito alle ferite riportate i due sono stati medicati dal personale sanitario e trasferiti in ospedale al San Gerardo di Monza in codice giallo e all'ospedale di Cinisello Balsamo in codice verde. I carabinieri hanno identificato i due ed effettuato gli accertamenti per ricostruire l'episodio.