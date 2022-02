Lite in casa, spunta un coltello: due uomini in ospedale

Ambulanze e volanti della polizia martedì nel pomeriggio in zona Parco, a Monza. Intorno alle 14 in viale Cesare Battisti le volanti della questura sono intervenute all'interno di un'abitazione in seguito a diverse segnalazioni giunte alla centrale operativa che riferivano di una violenta lite in corso e di feriti.

A scontrarsi sono stati due uomini, due cittadini richiedenti asilo di origine straniera: inizialmente i due avrebbero litigato e la discussione poi è degenerata, passando dalle parole alla violenza fino a che qualcuno è arrivato a impugnare un coltello trovato in cucina. I poliziotti hanno effettuato le prime indagini e gli accertamenti per ricostruire la dinamica dei fatti su cui ancora ci sono diversi elementi da chiarire. I due uomini sono stati trasferiti in ospedale, al San Gerardo di Monza. Indagini in corso.