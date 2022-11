L'uomo arrestato dopo l'elemosina a una donna per un panino (con calci e pugni ai carabinieri)

Un gesto gentile che poi è degenerato e gli è costato l'arresto. E così dopo aver regalato qualche moneta a una donna che gli aveva chiesto dei soldi per un panino, vedendo che la signora si allontanava con il denaro senza entrare nel fast food per comprare nulla, ha preteso che le restituisse la somma e anche delle scuse. I toni però si sono alzati ed è scoppiata una lite. E a Concorezzo, durante una nottata dei giorni scorsi, sono arrivati anche i carabinieri con le pattuglie della compagnia di Vimercate che hanno raggiunto il piazzale della zona commerciale al confine con Monza dove era stata segnalata la lite in corso tra un uomo e una donna.

I toni si sono presto accesi e, all'arrivo dei militari dell'Arma, il ragazzo - un 25enne originario del Camerun - anzichè calmarsi si è scagliato anche contro gli uomini in divisa che gli avevano chiesto di abbassare i toni nei confronti della donna.

Calci e pugni contro i carabinieri che gli sono costati l'arresto per resistenza e violenza a pubblico ufficiale e lesioni personali in quanto alcuni dei militari hanno riportato lievi contusioni. Dopo la convalida dell’arresto, per il 25enne è stato disposto l’obbligo di presentazione presso la stazione carabinieri di Concorezzo due volte a settimana