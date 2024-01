La lite in casa, i toni che si alzano e dalle parole si arriva alle mani. E in una abitazione di Cornate d'Adda nel tardo pomeriggio di domenica 7 gennaio, alla fine di una giornata che aveva riunito due famiglie al termine del periodo delle festività, sono arrivati i carabinieri e i soccorsi del 118.

La chiamata di emergenza è scattata pochi attimi dopo le 18 da una casa non lontano dal centro del piccolo comune brianzolo. E sul posto in pochi istanti sono giunte due ambulanze del 118 e un'automedica insieme a una pattuglia dei carabinieri del Nucleo Operativo della compagnia di Vimercate. All'interno dell'abitazione, insieme ad altri familiari, c'erano due uomini di circa sessant'anni.

I due, tra loro consuoceri, sarebbero stati protagonisti di una lite sfociata poi in una aggressione e uno di loro avrebbe affermato di essere stato ferito con un coltello, presentando una escoriazione compatibile con una ferita da arma da taglio alla gamba. I due sono stati trasferiti in codice verde in ambulanza al pronto soccorso dell'ospedale di Vimercate. Secondo quanto emerso, l'episodio è procedibile per querela di parte e nessuno ha per ora sporto denuncia. La presenza dei mezzi di soccorso e delle forze dell'ordine nella serata di domenica però non è passata inossrvata ai residenti della zona.