Lite tra due donne nel parcheggio per una manovra, arriva la polizia

Una manovra che a qualcuno è parsa poco regolare. E la lite che stava per sfiorare l'aggressione fisica se le due donne non fossero state divise da alcuni passanti prima dell'arrivo degli agenti della polizia locale. E' successo nella mattinata di venerdì 27 ottobre, a Brugherio.

Gli agenti sono arrivati a bordo di una pattuglia nel parcheggio di via Kennedy/Dante, dopo la chiamata giunta in comando da parte di un cittadino che segnalava una lite in corso tra due donne.

Le signore si sarebbero fronteggiate per una presunta manovra stradale irregolare e al momento dell'arrivo della polizia locale le due donne erano state separate e stavano litigando a distanza. Calmati gli animi, gli agenti hanno poi generalizzato i presenti. Le due donne potranno presentare eventuale querela in seguito all'accaduto.