Litigano in strada e tirano un sasso contro un'auto parcheggiata: ferita la giovane a bordo

Litigano in mezzo alla strada e presi da un impulso di rabbia lanciano un sasso contro un’auto parcheggiata. A bordo ci sono due giovani che stanno chiacchierando. Il vetro del finestrino in frantumi, e la giovane passeggera di 17 anni viene colpita al braccio. Per fortuna senza gravi conseguenze, a parte il grande spavento.

Poteva finire molto male lo scatto di rabbia di una coppia monzese. La lite è accaduta giovedì 17 giugno poco dopo la mezzanotte a Monza, in via Archimede, nel quartiere Libertà.

Una coppia (38 anni lui e 47 anni lei) stavano litigando in strada. Una lite scoppiata presumibilmente per futili motivi, ma che poi è degenerata.

Secondo la ricostruzione dei Carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile di Monza intervenuti sul posto, la coppia improvvisamente avrebbe scagliato una pietra contro un’auto parcheggiata in strada: a bordo due giovani di 20 e di 17 anni, estranei ai fatti.

Un grandissimo spavento e l'immediato arrivo dei soccorsi. La ragazza è stata trasferita all’ospedale San Gerardo di Monza in codice verde. La coppia che ha lanciato il sasso è stata denunciata in stato di libertà per lesioni e danneggiamento.