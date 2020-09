Monza piange la magistrata Loretta Dorigo, processò anche David Mills

Addio a Loretta Dorigo, che per 34 anni è stata magistrato. Lutto al tribunale di Milano dove la giudice era apprezzata e stimata per il suo lavoro rigoroso e anche per la sua gentilezza, ma anche a Monza, città in cui viveva e dove si terranno i funerali (nel pomeriggio di giovedì, in Duomo).

Loretta Dorigo si è spenta a 62 anni. Dopo essere stata pubblico ministero a Monza, è diventata giudice penale e poi civile. Durante la sua carriera ha processato anche l'avvocato inglese David Mills, accusato di corruzione di atti giudiziari, che fu poi condannato a quattro anni e mezzo di reclusione in primo grado.

Divenuta giudice civile, nel 2016 ha respinto i ricorsi d'urgenza di Valerio Onida sul quesito unico referendario acclarando che non veniva leso il diritto al voto. A piangere Loretta Dorigo, oltre ai tanti colleghi di Milano, i suoi due figli e il marito Claudio Gittardi, procuratore della repubblica a Monza.