Avvistato in Brianza l'inviato di 'Striscia' Luca Abete: ecco che cosa è venuto a fare

Luca Abete fa tappa in Brianza. Ma non, come succede spesso nei suoi servizi a "Striscia la notizia", per denunciare situazioni di illegalità. Ma per aiutare e soprattutto per sensibilizzare i ragazzi a dare una mano a chi, spesso coetaneo, sta attraversando un momento di difficoltà.

L'inviato che da anni denuncia dalla Campania situazioni di lotta alla criminalità organizzata e di sensibilizzazione al rispetto delle leggi, nella mattinata di lunedì 17 ottobre ha fatto tappa a Muggiò, nella sede del Banco Alimentare. Una data non scelta casualmente: il 17 ottobre ricorre infatti la Giornata mondiale della lotta alla povertà. Una povertà che - causa crisi economica, emergenza sanitaria e impennata del costo dell'energia e delle bollette - vede un numero sempre maggiore di famiglie (anche a Monza e in Brianza) fare i conti con il carrello della spesa.

Un tema molto caro a Luca Abete che alcuni anni fa ha dato vita alla campagna #Noncifermanessuno: un format che indirizza la propria attenzione su diverse dinamiche utili alla crescita personale dei giovani e sostiene da sette anni il Banco Alimentare con iniziative concrete mirate a sensibilizzare le nuove generazioni al contrasto dello spreco alimentare ed incoraggiarli ad avvicinarsi al mondo del volontariato, che ha sempre più necessità di nuove figure a sostegno delle attività solidali.

La community, grazie all’interazione con il sito ufficiale del progetto (www.noncifermanessuno.org) ha raccolto alimenti pari a 30.000 pasti completi (un pasro equivalente corrisponde a un mix di 500 grammi di alimenti) che, in occasione della Giornata Mondiale di Lotta alla Povertà, sono stati consegnati al Banco Alimentare che, con le strutture caritative convenzionate, aiuta quasi 1 milione 750 mila persone in difficoltà su tutto il territorio nazionale. Food donor della charity è Lidl Italia, che quest’anno festeggia 30 anni di attività in Italia e ha pensato di sostenere l’azione solidale con una fornitura di 15 tonnellate di prodotti alimentari.

Un progetto nel quale Luca Abete crede molto. "Con una grande festa dei giovani che si impegnano e della solidarietà che fa rima con operatività è per noi il modo più entusiasmante per chiudere il tour 2022 - ha commentato durante l'incontro nella sede brianzola del Banco Alimentare -. La consegna di 30.000 pasti al Banco Alimentare significa contribuire al sostegno di tantissime famiglie italiane in povertà. Per noi non è però un punto di arrivo: la partecipazione attiva degli studenti a questo evento rappresenta l’inizio per molti di loro di un'esperienza di volontariato in grado di cambiare prospettive e consapevolezze".

Un dono importante e prezioso per il Banco Alimentare che, oggi più che mai, si trova a dover rispondere alle esigenze di un numero sempre maggiore di persone che non riescono a mettere insieme il pranzo con la cena. "Siamo grati di essere anche quest'anno beneficiari della campagna sociale motivazionale #NonCiFermaNessuno - dichiara Giovanni Bruno, presidente della Fondazione Banco Alimentare Onlus - che Luca Abete promuove da vari anni riuscendo a coinvolgere tanti giovani e a sensibilizzarli verso azioni concrete nella lotta allo spreco. Ringraziamo anche Lidl Italia per l'importante donazione di alimenti che ci aiuta nella nostra azione quotidiana di sostegno agli enti caritativi che aiutano le tante persone che si trovano sempre più nel bisogno, soprattutto nell'attuale momento di grande difficoltà economica e sociale".

All’evento hanno preso parte anche gli allievi della cooperativa sociale In-Presa di Carate-Brianza. Dopo aver assistito con interesse allo speech motivazionale di Luca Abete si sono adoperati in un'esperienza diretta di volontariato attivo insieme agli operatori del magazzino del Banco Alimentare Lombardia, rafforzando così ulteriormente il significato dell’iniziativa.