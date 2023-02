Ha un malore: morto un uomo di 66 anni

Tragedia a Monza. Morto un uomo di 66 anni. Il fatto è accaduto oggi, venerdì 3 febbraio, in via Marelli. Erano circa le 12.15 quando sono stati allertati i soccorsi.

Dalle informazioni fornite dall'Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu) un uomo di 66 anni aveva avuto un malore. Dal 118 sono stati inviati l'ambulanza e l'automedica in codice rosso. Sul posto anche una pattuglia del carabinieri. Inutili i tentativi di rianimare l'uomo. Purtroppo per lui non c'è stato nulla da fare e i sanitari hanno solo potuto constatare il decesso del 66enne.