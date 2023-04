Pioggia e grandine in Brianza: allagamenti e rami caduti per il maltempo

L'allerta meteo e piogge abbondanti, con qualche grandinata anche in Brianza e nel milanese. A partire dal tardo pomeriggio di giovedì 20 aprile sul territorio si è abbattuta un'ondata di maltempo che ha portato acquazzoni e grandinate anche in provincia di Monza. E per i vigili del fuoco è stata una serata di intenso lavoro.

A partire dalle 20 sono state diverse le chiamate giunte alla centrale operativa del comando provinciale dei vigili del fuoco di Monza e Brianza con richieste di intervento provenienti dai comuni della zona. Le squadre hanno effettuato una decina di sopralluoghi e di interventi di soccorso legati alla pioggia e alle condizioni meteorologiche. "Le richieste di intervento sono pervenute principalmente dalla parte nord-orientale dalla provincia e hanno riguardato la rimozione di elementi costruttivi o la rimozione di rami e piante" spiegano dal comando provinciale dei vigili del fuoco di Monza e Brianza in un sintetico report.

Nessuna emergenza in atto e nessuna situazione di grave criticità, tutti gli interventi sono stati portati a termine senza complicazioni e al momento non sono pervenute altre richieste legate al maltempo, specificano dalla caserma di via Mauri.