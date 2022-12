Maltrattamenti in famiglia: in carcere un 50enne brianzolo

Dopo l'ennesima denuncia per l'uomo è scattata la misura cautelare della custodia in carcere. Al centro della vicenda un 50enne monzese che nella mattinata di mercoledì 7 dicembre è stato trasferito dagli agenti della squadra mobile della questura di Monza nel carcere di Sanquirico.

L'uomo - come riferiscono gli inquirenti - in passato era già sottoposto al divieto di avvicinamento alla moglie e ai figli per episodi di maltrattamento accaduti tra l’aprile e luglio 2022. L'uomo, allontanato dalla famiglia, avrebbe comunque cercato di riallacciare i rapporti con la moglie e i figli. Ma, secondo le informazioni della polizia di Stato, avrebbe continuato ad avere un atteggiamento violento. Dalla questura riferiscono che il 50enne avrebbe avuto nei confronti della moglie un atteggiamento vessatorio, tanto che la donna avrebbe abbandonato casa chiedendo ospitalità ad alcuni familiari.

L’ uomo, nonostante fosse stato allontanato una seconda volta dall’abitazione familiare, avrebbe continuato ad avere atteggiamenti vessatori verso i familiari. La situazione è stata segnalata all'autorità giudiziaria che a quel punto ha disposto la misura della custodia in carcere eseguita mercoledì.