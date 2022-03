"Siamo abbandonati", la protesta della polizia penitenziaria a Monza

Martedì mattina la polizia penitenziaria manifesta a Monza. I sindacati del personale di Polizia Penitenziaria in servizio presso la Casa Circondariale di Monza hanno organizzato una manifestazione che dall'ex caserma Pastrengo, in città, arriverà in corteo fino al Tribunale di Monza. L’agitazione, spiega una nota del coordinamento sindacale unitario della polizia penitenziaria è stata organizzata per esprimere il “senso di abbandono da parte dell'amministrazione Penitenziaria per le insostenibili condizioni lavorative all'interno del carcere cittadino”.

La categoria denuncia i disordini all’ordine del giorno all’interno dell’istituto penitenziario, gli atti di autolesionismo, le risse e gli incendi, lanciando l’allarme relativo alle difficoltà nella gestione dei detenuti psichiatrici. “Sputi, insulti e minacce al personale civile e militare sono diventati ormai la quotidianità” spiega il sindacato. “Non possiamo iniziare il turno di servizio con la sola speranza di finirlo incolumi”. “I sindacati, chiedono, con insistenza, interventi finalizzati a risolvere varie problematiche, ma di fatto gli incontri continuano a rimanere una utopia” si legge nella presentazione della manifestazione.

Tra le richieste effettuate dal personale la dotazione di taser o spray al peperoncino per difesa, inserimento di sanzioni disciplinari per chi aggredisce gli agenti, protocolli di intervento chiari e l'ampliamento di posti nei Rems (Residenze per l'esecuzione di misure di sicurezza) per soggetti psichiatrici. Ma non solo: la polizia penitenziaria torna a chiedere risposte per la caserma Pastrengo: "A fronte di milioni di euro spesi per migliorare le condizioni di vita dei detenuti, non si trovano i soldi per l'unico luogo ricreativo per le famiglie degli agenti e i loro bambini".