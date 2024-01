Marco, l'operaio di 63 anni morto davanti al figlio dopo essere precipitato per 4 metri

Si chiamava Marco Sottocorno l'operaio di 63 anni rimasto vittima di un drammatico incidente sul lavoro avvenuto lo scorso mercoledì 17 gennaio a Bernareggio. Una caduta in cantiere, durante alcuni interventi di ristrutturazione di un'abitazione. L'incidente è avvenuto sotto gli occhi del figlio che lavorava con lui.

L'uomo di 63 anni, residente a Carnate, era ricoverato nel reparto di Terapia intensiva neurochirurgica dell'ospedale di Vimercate, ma purtroppo ieri sera è arrivata la notizia del suo decesso. Sconvolto l'intero paese di Carnate e sulla questione degli incidenti sul lavoro si è espressa anche il sindaco, Rosella Maggiolini: "Ogni volta diciamo che sarà l'ultima, ma quella sui morti sul lavoro è una lista nera che si allunga sempre"

L'incidente

Stava effettuando alcuni interventi di ristrutturazione in una villetta di via Risorgimento a Bernareggio. I soccorsi sono arrivati nella villetta brianzola in fase di ristrutturazione dopo una chiamata di emergenza che ha fatto atterrare a Bernareggio anche l'elisoccorso del 118. Le condizioni dell'uomo, titolare di una impresa edile, sono apparse fin da subito molto gravi. Sul posto sono giunti subito anche i carabinieri della compagnia di Vimercate e il personale di Ats.

Il 63enne, secondo una prima ricostruzione, sarebbe caduto dal primo piano dell'abitazione, precipitando da un'altezza di quattro metri mentre montava una grata. Soccorso dal personale del 118 è stato trasferito, d'urgenza, in elicottero all'ospedale di Vimercate dove purtroppo ieri sera è morto.