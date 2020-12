Seregno, beccato con 20mila euro di erba in casa: "Lo faccio per dare un futuro ai miei figli"

Aveva in casa oltre due chili di erba. E quando i carabinieri lo hanno arrestato ha tentato di giustificarsi dicendo “Lo faccio per dare un futuro ai miei figli”. È successo a Seregno nel pomeriggio di martedì 15 dicembre, nei guai un manovale di 44 anni. Il fatto è stato reso noto dall’Arma attraverso una nota.

Quando i militari, nel tardo pomeriggio di martedì, hanno bussato alla porta l’uomo, un calabrese padre di due figli, incensurato probabilmente aspettava di trovarsi qualcun altro e con fare sorpreso ha esclamato “Come avete fatto a trovarmi?”. Durante la perquisizione, all’interno della busta paga, oltre al regolare salario, sono stati trovati anche 900 in contanti raccolti da un elastico, banconote che secondo i militari sarebbero verosimilmente di provenienza illecita. Tutto sequestrato insieme a una doppietta Ravizza Calibro 12, 16 munizioni e la licenza di tiro a volo, tutto regolarmente detenuto.

Nell’abitazione, oltre ai 2kg di marijuana, sono stati trovati 42 grammi di coca e due bilancini di precisione. Quando il 44enne è stato portato in caserma ha giustificato il proprio gesto affermando: ”Lo faccio per dare un futuro ai miei figli”. Nelle prossime ore verrà giudicato per direttissima.