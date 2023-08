I giardinetti erano la sua personale piazza per lo spaccio: 23enne espulso

Aveva scelto i giardinetti di via Visconti come sua personale piazza per lo spaccio. Ma la segnalazione di un residente ha interrotto i suoi traffici illeciti.

Nella serata di giovedì 17 agosto gli uomini della questura di Monza e della Brianza, dopo la segnalazione di un residente che lamentava attività di spaccio sotto la sua abitazione, hanno raggiunto i giardini pubblici di via Azzone Visconti a Monza e hanno arrestato un ragazzo tunisino di 23 anni. Corrispondente alla descrizione fornita dal residente che li aveva chiamati il ragazzo, intento a spacciare, alla vista degli agenti ha subito provato a sbarazzarsi della droga che aveva fra le mani.

Dopo averlo bloccato i poliziotti hanno però provveduto a recuperare quanto lanciato dal tunisino, oltre 10 grammi di hashish, e hanno proceduto con ulteriori controlli. Addosso al 23enne gli uomini della polizia di Stato hanno così rinvenuto ulteriori grammi di hashish e 100 euro in contanti, frutto del traffico illecito. Nei pressi del muretto in corrispondenza dei binari ferroviari infine, così come segnalato ancora dal residente, gli agenti hanno inoltre trovato altri 15 grammi di droga nascosta. . ?

Il 23enne tunisino, irregolare sul territorio nazionale, è stato portato in questura e denunciato per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti. Sbarcato irregolarmente sulle coste siciliane nel mese di aprile 2023, già respinto a Trapani e inottemperante all’ordine di lasciare l'Italia, nella giornata di venerdì 18 agosto il questore Marco Odorisio ne ha disposto l’accompagnamento e il collocamento al cpr di Potenza per il definitivo allontanamento dal territorio nazionale.