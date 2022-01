Fine settimana di controlli: 4 incidenti stradali, e 70 punti tolti

Fine settimana di lavoro per gli agenti della polizia stradale della questura di Monza. Nel corso di sabato 29 e di domenica 30 gennaio hanno rilevato 4 incidenti stradali (3 hanno coinvolto mezzi pesanti) e hanno decurato in totale 70 punti della patente.

Uno degli incidenti, avvenuto nel primo pomeriggio di venerdì 28 gennaio in direzione Milano della Strada Statale 36 a Desio ha causato fino al tardo pomeriggio disagi alla circolazione stradale in entrambe le carreggiate. Fortunatamente i due conducenti sono rimasti illesi.

Nella nottata tra sabato e domenica, sempre lungo la Strada Statale 36, gli agenti sono intervenuti per un incidente stradale dove la conducente, senza coinvolgere altri mezzi, si è ribaltata. Fortunatamente la donna è rimasta illesa, ma dai controlli dell'alcol test è emerso che aveva superato il limite. Il suo tasso alcoloemico era di 1,00 g/l. Alla donna sono stati tolti 20 punti dalla sua patente (in quanto neopatentata), con la sospensione del documento per 12 mesi.

Sempre nel fine settimana sono stati denunciati due conducenti trovati alla guida con un tasso alcolemico oltre il doppio dei limiti consentiti dalla legge.