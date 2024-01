Ruba un cellulare al centro commerciale ma dimentica sul bancone i suoi documenti

Aveva rubato un cellulare all'Unieuro di Meda e aveva avuto la brillante idea di farselo attivare nel negozio di fianco. Nel momento dell'attivazione l'uomo, un 48enne di Sesto San Giovanni incensurato ma senza domicilio stabile, aveva, come vuole la prassi per poter redigere il contratto con l'operatore, fornito un suo documento dimenticandolo però sul bancone. Dopo tre giorni venerdì 19 gennaio, è quindi ritornato per riavere i suoi documenti ma non è stata una bella idea. Il responsabile dell'Unieuro lo ha riconosciuto e ha chiamato i carabinieri. Ma non è tutto. Quando i militari lo hanno fermato ha tirato un pugno in faccia a uno di loro ed è quindi stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e sarà giudicato per direttissima.