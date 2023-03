Da Meda a Seregno per abbandonare (abusivamente) divani, materassi e rifiuti: nei guai due uomini

Materassi, divani e spazzatura di vario genere: questo e altro è stato semplicemente abbandonato a bordo strada. Due episodi a poca distanza di tempo e sempre nella zona di via Solferino a Seregno. Quello più recente risale a giovedì 16 marzo, quando – tra le ore 19 e le ore 20 – un uomo di mezza età (che poi si è accertato essere residente a Meda) ha abbandonato a margine della via diverso materiale, tra cui un materasso e una rete da letto. Le telecamere collocate per l’occasione hanno consentito di registrare il numero di targa dell’auto e, tramite quello a rintracciare il proprietario.

Qualche settimana prima, in un’area poco lontana, da un altro veicolo (anche in questa occasione condotto da un cittadino medese, che si è avvalso della collaborazione di una seconda persona) veniva scaricata una vecchia ottomana e alcuni sacchi di materiali vari. Anche in questo caso le indagini delle polizia locale che ha visionato attentamente le telecamere, hanno consentito di registrare il numero di targa, quindi rintracciare e sanzionare il proprietario del veicolo.

Gli abbandoni illegali di rifiuti sono una piaga che avvilisce le città

"Gli abbandoni illegali di rifiuti sono una piaga che avvilisce le città - ha dichiarato l'assessore alla sicurezza alla sicurezza William Viganò - Non è facile riuscire ad individuare i responsabili di questi atti illeciti: il territorio comunale, infatti, è molto vasto ed è impossibile presidiarlo tutto contemporaneamente. Però, la polizia locale è impegnata in azioni mirate soprattutto nei punti storicamente “più sensibili” rispetto a questo problema: ringrazio i nostri agenti per la costanza con cui hanno condotto e portato a termine le indagini rispetto ai casi segnalati, nonché per la rapida tempistica con cui sono state condotte le stesse (i responsabili sono stati individuati e sanzionati in meno di 24 ore dopo aver commesso l’infrazione)".