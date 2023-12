Bancarelle fino a sera: il mercato a Monza per un po' durerà tutto il giorno

Bancarelle in piazza per tutto il giorno e mercato straordinario di domenica. Queste le modifiche al calendario del tradizionale mercato settimanale a Monza, in piazza Trento e Trieste, nel periodo delle festività natalizie.

Per lo svolgimento del mercatino e delle iniziative del periodo natalizio fino a giovedì 11 gennaio 2024 i posteggi del mercato settimanale del giovedì, settore non alimentare di piazza Trento e Trieste saranno ridistribuiti, come previsto dalla disposizione dirigenziale n. 67.



Domenica 17 dicembre 2023 dalle ore 10.00 alle ore 18 si svolgerà in piazza Trento e Trieste il mercato del settore non alimentare. Le bancarelle inoltre resteranno in piazza un po' di più, con il prolungamento dell'orario fino alle 18 anche giovedì 14 e 21 dicembre 2023. A comunicarlo è stato il municipio e Confcommercio.