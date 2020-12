Ponti sicuri in città: 25mila euro per gli attraversamenti sul Lambro

Il comune di Monza ha stanziato altri 25mila euro per la messa in sicurezza dei ponti cittadini. Un finanziamento, questo, ottenuto nell'ambito del "Fondo per la progettazione definitiva ed esecutiva relativa ad interventi di messa in sicurezza" del Ministero dell’Interno.

Le risorse serviranno a finanziare gli interventi di manutenzione straordinaria sui ponti su cui sono emerse anomalie strutturali. Il censimento effettuato su 41 strutture tra ponti, sottopassi e cavalcavia condotto nell’estate del 2018 è stato supportato lo scorso autunno su prove di carico che hanno avuto per oggetto i ponti di via Aliprandi, via Annoni, via Zanzi, via Visconti e via Fermi.

"Continuiamo a lavorare per prevenire. Un percorso iniziato tre anni fa con la prima mappatura di tutti i ponti, i sottopassi e i cavalcavia della città e proseguita, poi, con le prove di carico sui cinque ponti che presentavano situazioni più critiche. Crediamo nella cultura della sicurezza ed è per questo che intendiamo portare avanti un’azione preventiva che negli ultimi anni non è mai stata fatta" ha spiegato l’assessore ai Lavori pubblici Simone Villa.