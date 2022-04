Milano-Meda, auto si ribalta allo svincolo: paura per un uomo e una donna

Grande spavento ieri 9 aprile nel tardo pomeriggio sulla Milano-Meda. Un'auto, per motivi ancora da stabilire, è andata fuori strada e si è ribaltata poco dopo lo svincolo d'uscita. Sul posto sono immediatamente intervenuti i soccorsi del 118 con due ambulanze e un'automedica. Nell'abitacolo dell'auto i feriti erano due: un uomo di 42 anni e una donna di 35. Nonostante l'incidente fosse segnalato da Areu come codice rosso, fortunatamente i due sembrerebbero aver riporato solo lievi ferite. Per consentire le operazioni di soccorso si sono formate code in direzione nord all’altezza di Bovisio Masciago. Sul posto anche gli agenti della Polstrada.

Foto di Sara Castellini (Facebook)