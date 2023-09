Il brianzolo Andrea Crippa minacciato di morte: "Spero ti sveglierai sul fondo del Mar Ionio"

“Spero vivamente che ti sveglierai domani sul fondo del Mar Ionio con delle belle calzature di cemento”. Questa la minaccia indirizzata ad Andrea Crippa, 37 anni, parlamentare di Lissone e vicesegretario della Lega. Minacce arrivate sui social al braccio destro del ministro Matteo Salvini dopo che il politico brianzolo aveva fortemente criticato – in un’intervista rilasciata ad Affaritaliani.it - la posizione della Germania in tema di immigrazione dichiarando che il governo di Berlino non sostiene il governo di Meloni e Salvini, ma "A Berlino vogliono Monti, Draghi o Schlein", aveva tuonato.

Una intervista che aveva poi scatenato una grande polemica anche sui social e c’è chi è andato ben oltre una dialettica educata del confronto, scagliandosi con pesanti offese e persino minacce di morte contro il vicesegretario del Carroccio. Che però non si è fatto intimorire.

Tutt’altro, con un post sui social ha mostrato le minacce e le offese ricevute ribattendo a chi gliele aveva rivolte. “Eccoli i democratici…. Insulti, minacce di morte, offese. Vuol dire che diamo molto, molto fastidio – ha scritto Crippa sul suo profilo Facebook -. Io tiro dritto e sorrido convinto delle mie idee e fiero dei miei valori. Non mi fate paura”. Tante le dimostrazioni di solidarietà arrivate a Crippa, entrato nella Lega quando era ancora giovanissimo arrivando adesso a ricoprire il prestigioso incarico di vicesegretario del partito.