Che cosa sono (e a cosa servono) quei mini semafori apparsi in alcuni incroci di Monza

Obiettivo sicurezza. E così, per richiamare l'attenzione degli automobilisti a prestare attenzione a pedoni e cilcisti i semafori "raddoppiano". In alcuni incroci monzesi sono comparsi infatti alcuni dispositivi semaforici in miniatura, collocati vicini ai semafori tradizionali. Non si tratta di rilevatori di velocità e non intercettano alcuna violazione senza nemmeno emettere sanzioni. Ma servono a richiamare l'attenzione di chi è al volante e a innalzare, almeno negli intenti dell'amministrazione comunale, la soglia di sicurezza stradale.

A spiegare la novità è stata l'assessore alla viabilità del comune di Monza Giada Turato. Le nuove installazioni hanno interessato i semafori di viale Cesare Battisti e di viale Regina Margherita per una "maggiore sicurezza" alle intersezioni.

"Tali segnali consistono in lampeggianti che, quando diventa verde, segnalano la contemporaneità del transito veicolare con l'attraversamento di pedoni e ciclisti richiamando quindi ad una maggiore attenzione e cautela" ha specificato l'assessore.