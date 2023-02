Il ragazzo di 17 anni che gira per Monza con un coltello "per difendersi"

"Mi serve per difendermi". Queste, più o meno, le parole che un ragazzo di 17 anni ha pronunciato davanti ai poliziotti che lunedì sera lo hanno sorpreso con un coltello con una lama di oltre 8 centimetri nascosto nel giubbotto. E nel passato del ragazzino che era in compagnia di un amico di 19 anni, a bordo di un motorino, a Monza, in via del Tiro a Segno ci sono anche diversi precedenti.

I giovanissimi si sono mostrati fin da subito insofferenti e nervosi al controllo. Il 17enne era già stato denunciato un anno fa quando era stato sorpreso dagli agenti all'interno di un parchetto in un centro commerciale di Milano con una pistola ad aria compressa priva di tappo rosso ed un coltello artigianale. L'amico invece era finito in manette per furto in abitazione commesso a Bresso.

Il 17enne ha poi consegnato ai poliziotti un coltello a serramanico della lunghezza totale di 19 centimetri che nascondeva nella tasca del giubbino "per motivi, a suo dire, di difesa personale", precisano dalla questura. Il minorenne è stato così denunciato per porto d’armi e oggetti atti ad offendere e successivamente affidato al padre che è venuto a riprenderlo in questura.