Scappano di casa per andare in vacanza, 15enni rintracciate in albergo a Napoli

Si sono allontanate da casa per andare in vacanza. Da sole, a 15 anni. E immediataente le famiglie hanno sporto denuncia, facendo scattare gli accertamenti che hanno portato a individuare le due ragazzine, partite da Desio, a Napoli. Le minorenni avevano alloggiato in un albergo in zona San Lorenzo e qui sono state rintracciate dai carabinieri.

Le due ragazzine avevano lasciato la Brianza per andare a trascorrere una vacanza a Napoli. I carabinieri della compagnia di Napoli Stella, infatti, sono immediatamente andati nell’albergo per verificare la presenza delle giovani e hanno scoperto che le due ragazze alloggiavano lì.

I militari dell'Arma hanno anche denunciato un 63enne e un 33enne. Padre e figlio - rispettivamente legale rappresentante e dipendente della struttura - hanno “ospitato” le ragazzine sebbene non fossero accompagnate e senza alcuna formale registrazione. Nei documenti con i dati degli ospiti previsti dalla Legge non c’era alcuna traccia dei loro nomi. Le due 15enni sono state affidate ai genitori.