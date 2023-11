Molestava i fedeli del Duomo per avere l'elemosina: allontanata dalla città

Dedita all'accattonaggio, avrebbe impedito l'ingresso dei fedeli in Duomo.

Nella mattinata di giovedì 9 novembre, intorno alle 9.30, una volante della polizia di stato in servizio presso la questura di Monza è intervenuta in piazza Duomo nell'ambito dei controlli volti a contrastare il degrado urbano. Qui, gli agenti hanno subito notato una donna di nazionalità rumena nell'atto di chiedere l'elemosina con un'insisitenza tale da impedire perfino il regolare ingresso dei fedeli all’interno della basilica cittadina.

Senza peraltro nemmeno preoccuparsi della presenza degli uomini in divisa che la stavano osservando.

Considerato l’atteggiamento della donna, che i controlli successivi hanno certificato come priva di occupazione lavorativa, gli agenti della questura le hanno imposto di cessare la sua condotta e di allontanarsi dalla basilica, redigendo a suo carico un provvedimento di allontanamento (ODA) dall’area del centro cittadino e, in particolare, nelle vie Italia, Carlo Alberto e Vittorio Emanuele, nonché in piazza Duomo, piazza Roma e piazza Trento e Trieste.

Per la donna sono infine scattati i controlli dell’Ufficio Immigrazione per verificarne la permanenza dei requisiti di soggiorno in Italia.