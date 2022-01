Rissa con spranghe e coltelli: il questore chiude il bar per 30 giorni

Rissa con spranghe e coltelli, sei feriti trasferiti in ospedale, le auto parcheggiate in strada danneggiate: il questore Marco Odorisio fa chiudere il locale per 30 giorni.

Questa mattina, giovedì 20 gennaio, gli agenti dell’Ufficio polizia amministrativa di sicurezza (UPAS) e dell’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico (UPGSP) squadra volante della Questura di Monza hanno eseguito il provvedimento di chiusura per 30 giorni del bar di San Fruttuoso dove all'alba di domenica 16 gennaio era scoppiata una violenta rissa.

I residenti avevano immediatamente allertato le forze dell'ordine spaventati dalle urla che provenivano dalla strada: alle 5 del mattino numerose pattuglie si erano precipitate sul posto dove era ancora in corso una rissa. Da quanto riferito dalla Questura c'erano due gruppi di ragazzi armati di coltelli e di spranghe che si stavano affrontando. Alcuni ragazzi erano feriti. E' stato immediatamente allertato il 118: sul posto aumbulanze e automedica. Sono sei i giovani che sono stati trasferiti in ospedale (alcuni al San Gerardo di Monza, altri al Bassini di Cinisello Balsamo). Nel frattempo gli agenti hanno raggiunto il gestore che si trovava all'interno del bar, malgrado dovesse trovarsi a casa in isolamento.

I medici hanno riscontrato ai ragazzi serie lesioni, quali trauma cranico non commotivo, frattura del dito di una mano, lesione di un tendine, frattura del setto nasale, ferite lacero contuse. Trentacinque giorni di prognosi per due dei feriti; venti, dieci, sette e cinque giorni per gli altri. Per un ragazzo è stato necessario il ricovero.

Una sorta di vero e proprio raid punitivo, con alcune delle persone coinvolte armate di spranghe e di coltelli, che avrebbero potuto portare a conseguenze ben più gravi.

Sussistendo i presupposti normativi previsti dall’art. 100 T.U.L.P.S il questore di Monza ha emesso il provvedimento di sospensione per 30 giorni notificato al gestore del bar.