Donna aggredita e rapinata in viale Brianza: 18enne insegue il ladro in bicicletta e lo fa arrestare

Una signora il 27 ottobre scorso camminava tranquillamente in viale Brianza quando è stata sorpresa alle spalle da un uomo che le ha strappato la borsa facendola cadere a terra. L'uomo è scappato a piedi, lasciando la donna sull'asfalto. Un ragazzo di 18 anni, in sella alla sua bicicletta, ha visto la terribile scena e ha seguito il delinquente mentre, contemporaneamente, avvisava la sala operativa della questura di Monza. Il giovane è rimasto in contatto serrato con la squadra della volante, comunicando al telefono gli spostamenti del rapinatore che, nel tentativo di nascondersi, si era rifugiato all’interno dei Giardini della Villa Reale. Proprio qui è stato intercettato e bloccato dai poliziotti.

Gli agenti hanno recuperato la borsetta della donna in Vicolo della Signora, dietro delle assi in legno, dove era stata gettata dall’aggressore durante la fuga: conteneva effetti personali, documenti, assegni. Il tutto è stato restituito alla vittima.

Sul posto gli agenti hanno fatto arrivare un’autoambulanza per le cure del caso, a seguito della caduta per terra durante la turbolenta rapina.

L’uomo è stato accompagnato in questura. Si tratta di un 34enne cittadino equadoregno, regolare sul territorio nazionale e che vive a Vimercate.

Anche la signora vittima della rapina lo ha riconosciuto, quindi sussistendo la flagranza del reato l’uomo è stato arrestato.

Venerdì 28 ottobre, in mattinata, al Tribunale di Monza c'è stata l’udienza con rito per direttissima. Il giudice ha convalidato l’arresto e disposto la misura cautelare degli arresti domiciliari.

L’ufficio immigrazione della questura ha avviato degli approfondimenti per attivare la procedura per la revoca del permesso di soggiorno: sono venuti meno i requisiti.

Ieri mattina, sabato 29 ottobre, il Questore della provincia di Monza e della Brianza Marco Odorisio ha ricevuto il ragazzo 18enne Dorin accompagnato dal papà Flamur, ragazzo che ha allertato la sala operativa ed in contatto telefonico ha seguito in bicicletta il rapinatore indicando i vari spostamenti del ladro per le vie della città e consentendo di farlo localizzare dalle due pattuglie delle volanti ed arrestarlo all’interno dei giardini della Villa Reale. Il Questore nel “ringraziare Dorin ed anche il papà si è complimentato per aver dimostrato di possedere notevoli doti umane di generosità, altruismo, aiuto per il prossimo, valori fondanti e fondamentali per il bene delle comunità e delle persone, unite ad altrettante elevate doti morali e senso della legalità”.