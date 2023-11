Ingresso a scuola a rischio investimento: servono le strisce pedonali

Auto che sfrecciano e la mancanza di dissuasori, strisce pedonali o comunque indicazioni circa la presenza di una scuola a pochi metri di distanza. Così che l’ingresso degli studenti che frequentano la scuola Padre di Francia di San Fruttuoso è ogni giorno a rischio. A segnalare il problema alla redazione di MonzaToday è stata una mamma che, insieme ad altri genitori, vive ogni giorno il problema dell’attraversamento della strada che dal parcheggio conduce all’ingresso secondario della scuola.

"È da anni che l’ingresso è dalla parte laterale dell’istituto - spiega la mamma a MonzaToday -. All’inizio di ottobre avevamo anche segnalato il problema sui social e l’assessore alla Viabilità Giada Turato aveva risposto gentilmente alla nostra segnalazione e le avevamo inviato, come richiesto, tutta la documentazione. Ma ad oggi non ci sono novità”.

I genitori sono molto preoccupati che, prima o poi, possa succedere un grave incidente. “L’intervento serve urgentemente - aggiunge -. Purtroppo gli automobilisti percorrono quella strada non certo a velocità moderata. Non ci sono cartelli che indicano la presenza della scuola e quindi la necessità di andare piano”. La mamma chiede perciò un intervento celere. “Servono le strisce pedonali - conclude -. Servono in fretta prima che succeda quello che, nessuno di noi, si augura possa accadere".