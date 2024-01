Vandali scatenati nel parcheggio della scuola: auto danneggiate e cestini rotti

Il parcheggio davanti alla scuola Pertini preso di mira dai vandali. La mattina, poi, quando i cancelli si aprono i bimbi vengono accolti da cestini rotti e bottiglie di vetro lanciate (e spesso in frantumi) all’interno del giardino della scuola.

Succede a Monza, alle scuole medie di via Gentili a San Rocco. Un problema che proseguirebbe da tempo e che è stato portato all’attenzione del sindaco Paolo Pilotto durante il consiglio comunale di lunedì 15 gennaio. A denunciare l’accaduto e a richiedere interventi per la messa in sicurezza della scuola è il consigliere Pietro Zonca (Pd) che ha presentato una interrogazione in merito al problema.

“Il problema riguarda soprattutto il fine settimana - ha spiegato -. Il venerdì e il sabato sera, per poi proseguire anche la notte, quando i residenti vengono tenuti svegli dalla musica a tutto volume. Ma non solo: nella scuola vengono lanciate bottiglie di vetro, rotti i cestini. Il cancello è basso ed è facile scavalcare e raggiungere l’androne della scuola che non è dotata di telecamere di videosorveglianza”.

Il consigliere, storico residente di San Rocco, ha raccolto la denuncia di alcuni residenti che vivono proprio vicino alla scuola. Alcune volte, oltre a bere e a far baccano, questi gruppi di giovani hanno anche danneggiato alcune auto parcheggiate nei pressi della scuola. “Il problema non è nuovo, è già stato segnalato. I cittadini chiedono maggiori controlli e passaggi delle forze dell’ordine soprattutto nelle serate del fine settimana”, ha precisato il consigliere dem.