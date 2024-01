Il vandalo che imbratta i palazzi di Monza con frasi volgari e insulti contro una donna

Volgari, violente e irripetibili le frasi con cui un vandalo lo scorso giovedì 18 gennaio (probabilmente di notte) ha imbrattato tutta le facciate al piano terra di più palazzi a Monza in via Ticino, zona San Fruttuoso. Le frasi ingiuriose sono rivolte a una donna. Al momento le indagini sono in corso e i carabinieri non sono ancora risaliti al colpevole.

Le foto sono arrivate alla pagina Instagram Intrashetteinmonza, gestita dal monzese Riccardo Mortelliti, dove i cittadini spesso mandano le loro segnalazioni.