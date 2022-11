Monza, i vigili del fuoco salvano un gattino dalle acque melmose del Lambro

Miagolava forte il piccolo gattino, con tutte le energie che aveva. Era finito, come non si sa, nelle acque non alte ma melmose del Lambro a Monza in via Aliprandi dove il fiume si "divide"in due parti. I miagolii disperati dell'animale sono stati sentiti da alcuni passanri che hanno chiamato i vigili del fuoco. I pompieri sono prontamente intervenuti e si sono calati nel Lambro, non con poca difficoltà, come ci raccontano alcuni testimoni in loco proprio perchè l'acqua era particolarmente melmosa e si sprofondava.

Il gatto è stato prima messo in un trasportino e poi tirato su con una corda e salvato. La gente che ha assistito a questa operazione dei vigili del fuoco, una volta che il gatto è stato tratto in salvo, ha regalato loro un applauso sentito.