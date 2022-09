Addio a Bianca: 'Easy Monza' perde un pezzo importante della sua storia

Sul gruppo Facebook 'Easy Monza' è un susseguirsi di ricordi e di foto. Di quella che non era solo una componente di uno dei maggiori gruppi social cittadini che conta oltre 27 mila iscritti, ma che era diventata anche una sorta di vice amministratrice quando Sonia Diligenti e Paolo Meregalli, gli amministratori ufficiali, erano impegnati con il loro lavoro.

Monza - e non solo 'Easy Monza' - piange la scomparsa di Bianca Attanasi, 64 anni, avvenuta nella giornata di lunedì 5 settembre. "Bianca era una persona meravigliosa, una delle amiche più care - ricorda Sonia Diligenti a MonzaToday -. Una persona fidata, seria e solare. Sempre presente a tutte le nostre iniziative, sempre in prima linea nell'aiuto agli animali, soprattutto ai suoi amatissimi gatti". Bianca, ormai in pensione dopo una vita di lavoro in una multinazionale, aveva deciso di aprire le porte della sua casa (e soprattutto del suo cuore) a Penny la sua adorata gatta.

Tanti i ricordi che si susseguono. Sonia Diligenti è un fiume quando ripercorre la sua storia di amicizia con Bianca Attanasi. Tra i ricordi più belli la festa di compleanno a sorpresa che il gruppo ‘Easy Monza’ aveva organizzato a Bianca per la sua 60esima candelina. "Eravamo riusciti anche a far venire le sue amiche di Genova, città natale della nostra amata Bianca - prosegue -. Era felicissima: alla festa era accorso anche l'allora sindaco Dario Allevi e il consigliere comunale Paolo Piffer".

Parole di cordoglio arrivano anche dalla Leidaa (Lega italiana difesa ambiente animali) di Monza. "Bianca era una persona meravigliosa - commenta la referente Barbara Zizza -. Qualora ci fosse bisogno di aiuto per la sua gatta la nostra associazione si mette totalmente a disposizione. Bianca è stata una vera amante degli animali, soprattutto dei gatti. Lodevole il suo impegno a favore dell'associazione Gattolandia, oltre al suo sostegno costante ogni volta che si organizzavano iniziative per sostenere i gatti delle colonie feline e quelli in difficoltà".

Non è ancora stata annunciata la data delle esequie.