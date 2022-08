Tragedia in stazione: morta una donna

Tragedia in via Cellini, nei pressi della stazione di Villasanta. Nella mattinata di lunedì 15 agosto, per motivi ancora al vaglio degli inquirenti, allo scalo brianzolo è morta una donna di 63 anni. L'allarme è scattato intorno alle 8.30.

Dall'Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu) sono stati inviati i soccorsi in codice rosso. Purtroppo per la donna non c'è stato nulla da fare. Inutili i tentativi di salvarla. Da Areu confermano che la donna è deceduta e che l'intervento e i rilievi sono ancora in corso.

Notizia in aggiornamento.